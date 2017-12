Austria: neo governo, 'impegnati per una Ue forte'

(ANSA) - VIENNA, 16 DIC - Il nuovo governo austriaco di popolari e nazionalisti ha sottolineato il suo impegno con l'Ue e altre organizzazioni internazionali, escludendo un referendum stile Brexit nel Paese. "Solo in un'Europa forte ci può essere un'Austria altrettanto forte, dove saremo in grado di sfruttare le opportunità del 21/o secolo", si legge nell'intesa sottoscritta da due partiti della coalizione nero-blu e presentata oggi. Anche il presidente della Repubblica austriaca, Van der Bellen, dopo avere incontrato il neo cancelliere Kurz e il leader dell'ultradestra Strache, ha detto che gli è stato assicurato l'impegno "pro-Ue" della nuova coalizione governativa. "Nei colloqui, tra le altre cose, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che interesse nazionale per l'Austria è rimanere al centro di una forte Europa e di partecipare attivamente al futuro sviluppo dell'Unione europea", ha detto il capo di Stato.