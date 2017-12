Azienda non riusciva a trovare 70 operai: dopo l'appello 5mila domande

Cercava con urgenza, senza trovarli, 70 operai da assumere, ora si trova sommersa da circa 5mila domande per quei posti di lavoro la 'Antonio Carrarò di Campodarsego, l’azienda di trattori che nelle scorse settimane aveva lanciato un appello per aumentare la propria pianta organica. Ieri, riferiscono i quotidiani, nel 'Job Day' promosso dalla ditta sono arrivati centinaia di candidati da tutta Italia, e di tutte le età.

Gente in coda per un lavoro, e quasi 300 curriculum presentati in 4 ore ai tavoli dove si sono svolti i colloqui per gli aspiranti dipendenti. Non si tratta di lavoro 'somministratò da altri - hanno sottolineato dalla Carraro - ma di contratti a tempo indeterminato, per completare 70 figure tra operai, ingegneri e impiegati. Scettico tuttavia il sindacato, in particolare la Fiom Cgil, che giudica positivamente la prospettiva di crescita, ma sottolinea come l’azienda avesse disdetto nel febbraio 2017 gli accordi aziendali di secondo livello, e teme che l’operazione di reclutamento non abbia gli effetti sperati.