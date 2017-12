Di Maio, sindaco Pomezia? Si autoesclude da M5S

(ANSA) - MILANO, 17 DIC - "Noi abbiamo due, tre regole e tra queste c'è la regola dei due mandati che non è in discussione". Lo ha detto il candidato premier M5s Luigi Di Maio, commentando la decisione del sindaco di Pomezia, Fabio Fucci, di candidarsi per la terza volta con una lista civica. "Il sindaco di Pomezia non è in linea con il Movimento e quindi si autoesclude dal Movimento", ha concluso. "Di fatto sarò fuori dal M5s quando scadrà il mio mandato elettorale, cioè a primavera" replica il sindaco che tuttavia ribadisce: "Io credo sia un grosso errore impedire a un sindaco che ha fatto bene, nel Movimento, di ricandidarsi".