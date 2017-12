Difesa: LeU, perché Pinotti parla con stampa e non a Camere?

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Il ministro Pinotti oggi conferma l'imminenza di un decreto legge per autorizzare una missione militare in Niger, molto consistente per numero e per finalità operative. È gravissimo che il Parlamento sappia dell'esistenza di questa futura missione da anticipazioni giornalistiche e che la ministra prima di venire in Parlamento a informare le Camere scelga di farsi intervistare da un quotidiano per parlarne all'opinione pubblica". Lo dichiarano il capogruppo alla Camera di Sinistra Italiana-Possibile, Giulio Marcon, e il segretario di Possibile, Giuseppe Civati, esponenti di "Liberi e Uguali", commentando le parole del ministro della Difesa Roberta Pinotti nella sua intervista di oggi a "La Repubblica".