Savoia: LeU, perché volo Stato per riportare salma?

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Qualcuno dovrà spiegare a noi, alla Corte dei Conti e agli italiani per quale motivo sia stato usato un aereo dell'Aeronautica militare, un volo di Stato per riportare in Italia la salma di colui che non si oppose all' avvento della dittatura fascista, firmò la vergogna delle leggi razziali contro gli ebrei, portò il Paese al disastro della guerra al fianco dei nazisti e abbandonò vigliaccamente i suoi soldati fuggendo". Lo afferma l'esponente di "Liberi e Uguali" Giulio Marcon. "Governo e aeronautica spieghino per decenza questa scelta", conclude.