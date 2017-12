Erdogan, apriremo ambasciata turca a Gerusalemme est

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Il presidente Recep Tayyip Erdogan intende aprire l'ambasciata turca a Gerusalemme est seguendo la decisione dei Paesi dell'Organizzazione della cooperazione islamica (Oic) di riconoscerla capitale dello Stato palestinese. "L'abbiamo già riconosciuta come capitale dello Stato palestinese ma non siamo stati in grado di aprirvi la nostra ambasciata perché Gerusalemme è ancora sotto occupazione. Se Dio vuole vi apriremo la nostra ambasciata", ha aggiunto. Lo scrive la stampa turca. (ANSA)