Principe saudita Salman compra finto castello Re Sole

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Dopo uno yacht da 500 milioni di dollari e un dipinto di Leonardo da Vinci del valore di 450 milioni, adesso è la volta del castello Luigi XIV in Francia alle porte di Versailles. Ad aggiudicarselo è Mohammed Bin Salman, il principe riformatore saudita, futuro erede al trono del regno wahabita che ha comprato il castello per la modica cifra di oltre 300 milioni di dollari. L'acquisto di quella che la rivista Fortune ha definito "la casa più costosa del mondo" è stato fatto due anni ma a rivelare l'acquirente è stato oggi il New York Times. Costruito nel 2009 il palazzo riecheggia in chiave moderna lo stile architettonico del palazzo di Versailles edificato dal Re Sole. La facciata esterna ricorda infatti il design tipico del 17/o esimo secolo, ma si tratta solo di una cornice che nasconde oltre agli ambienti con colonne dorate e pavimenti con marmi intarsiati anche una tecnologia del 21/o secolo, con fontane, sistema audio, luci e aria condizionata silenziosa controllate a distanza.