Gb: investiti due poliziotti a Londra, escluso terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 17 DIC - Due agenti di polizia, un uomo e una donna, sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati investiti questa notte nel quartiere di Brent, nel nord-ovest di Londra, in un episodio per il quale è stato comunque escluso il fatto di terrorismo. Ne dà notizia il Guardian online, secondo cui è stato fermato un uomo di 50 anni per guida pericolosa che viaggiava a bordo di una Maserati. I due poliziotti stavano per ritornare alla loro automobile di servizio quando sono stati investiti dal veicolo che sopraggiungeva ad alta velocità.