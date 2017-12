Libia: Haftar, scaduto accordo Skhirat, Sarraj illegittimo

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - La Libia "è a una svolta storica pericolosa" con "la scadenza dell'accordo politico" di Skhirat. "Tutti gli organi politici nati da questa intesa perdono oggi di fatto la loro legittimità, entità peraltro già contestate da quando sono entrate in carica". Lo ha affermato in un discorso in tv il potente generale libico della Cirenaica Khalifa Haftar. "Malgrado le minacce a cui facciamo fronte annunciamo chiaramente che ci sottomettiamo totalmente agli ordini del popolo libico libero che è l'unico a decidere", ha aggiunto. "Stiamo entrando in una fase pericolosa che lascia presagire un graduale deterioramento di tutte le questioni sociali senza eccezioni, che potrebbe influire sulle parti regionali e internazionali e aprire le porte a ogni scenario", ha precisato il generale. "Rifiutiamo categoricamente le minacce e ci impegniamo davanti al popolo a difendere le istituzioni. Allo stesso tempo diciamo 'No' al fatto che l'esercito nazionale si sottometta ad alcuna autorità tantomeno se non eletta dal popolo".