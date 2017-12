Libia: Sisi a Minniti, serve intesa con Italia

(ANSA) - IL CAIRO, 17 DIC - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, in un incontro con il ministro dell'Interno italiano Marco Minniti "ha riferito della necessità di un'intesa tra i due paesi per quanto riguarda la soluzione della crisi libica": lo scrive un comunicato della presidenza egiziana. L'intesa "passa attraverso la ricostruzione delle istituzioni dello Stato libico, in primis l'esercito nazionale", viene aggiunto. Le istituzioni nazionali libiche attraverso la cui ricostruzione passa l'auspicato accordo con l'Italia sono anche "il Parlamento, il Governo, salvaguardando gli accordi di Skhirat in vista delle elezioni che si svolgeranno in Libia entro il 2018, sostenendo così la road map presentata dall'Inviato Speciale dell'Onu Ghassam Salamé", aggiunge ancora la nota. "Sisi ha ribadito la necessità di rafforzare il rapporto bilaterale a tutti i livelli, per conseguire un partenariato strategico tra due paesi amici", premette il comunicato.