Harry intervista Obama per Bbc, scherzano in video anteprima

(ANSA) - LONDRA, 17 DIC - Il principe Harry veste i panni inediti di conduttore che intervista l'ex presidente americano Barack Obama. La Bbc ha annunciato una edizione speciale del suo noto programma radiofonico Today che andrà in onda il 27 dicembre e saranno i due personaggi famosi a confrontarsi. L'intervista di Harry a Obama è già stata registrata nel corso degli Invictus Games in Canada e l'emittente pubblica britannica ha pubblicato sul suo sito un video di anteprima in cui il principe e l'ex leader Usa si preparano scherzosamente al confronto. Harry lo avverte che gli farà "una certa faccia" se l'ex presidente durante le risposte farà delle pause troppo lunghe. Mentre Obama si difende ricordando che parla lentamente e chiede se è necessario che si esprima con un accento britannico nel corso del programma. I due si erano già incontrati più volte, anche durante la visita ufficiale di Obama nel Regno Unito nella primavera del 2016.