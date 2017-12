Mobilitazione a New York per cacciare ultimo kapò nazista

(ANSA) - WASHINGTON, 17 DIC - Deputati e gruppi ebraici stanno aumentando la pressione sull'amministrazione Trump perché espella l'ultimo collaboratore nazista che vive negli Usa. Una corsa contro il tempo data la sua età, racconta il New York Times: si tratta di Jakiw Palij, 94 anni, privato 14 anni fa della cittadinanza americana da una corte federale di New York per aver celato il suo servizio come guardia armata in un brutale campo di lavoro nella Polonia orientale, dove 6000 prigionieri ebrei furono uccisi in una fossa in un solo giorno nel 1943. Un giudice aveva ordinato la sua espulsione in Germania, Polonia, Ucraina o in qualsiasi altro Paese disponibile ad accoglierlo ma i tre Paesi hanno detto 'no', consentendogli così di continuare a vivere nella sua casetta a schiera nel Queens.