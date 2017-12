Sudafrica: partito di Zuma vota suo successore, esito domani

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - L'African National Congress (Anc), il partito al potere da 23 anni in Sudafrica, è riunito a Johannesburg nel suo 54/mo congresso in 105 anni di storia, dove i circa 4.700 delegati autorizzati votano per eleggere il nuoco segretario, che sostituirà Jacob Zuma, e altre cinque cariche di vertice. I risultati, ha dichiarato la vice segretaria, Jessie Duarte, non si conosceranno comunque prima di domani mattina. Per il posto di segretario del partito-movimento di liberazione che fu di Nelson Mandela - che con ogni probabilità prenderà il posto di Zuma come presidente della Repubblica nelle elezioni del 2019 - la corsa è a due. In lizza ci sono il vicepresidente, il 65enne Cyril Ramaphosa, con un programma di tipo liberista per far riprendere la stagnante economia sudafricana, che gode anche dell'apoggio di Zuma, contro l'ex moglie di quest'ultimo, Nkosazana Dlamini-Zuma, 68 anni, che si presenta con un programma più 'sociale'.