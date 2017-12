Gerusalemme: Pence non vedrà né i palestinesi né le Chiese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 DIC - Il vicepresidente Usa Mike Pence è atteso mercoledì in Israele per una visita di due giorni dove vedrà il premier Benyamin Netanyahu ed il presidente Reuven Rivlin. Pence - che giungerà in Israele a due settimane dalla dichiarazione di Trump su Gerusalemme capitale del paese - andrà quasi subito in visita al Muro del Pianto. Il luogo sacro all'ebraismo si trova nella parte della città considerata dalla comunità internazionale occupata da Israele dopo la Guerra dei 6 giorni. La Casa Bianca in una presa di posizione recente ha fatto sapere che la considera parte dello Stato ebraico in qualunque accordo di pace futuro tra israeliani e palestinesi. Il 21 Pence prenderà la parola alla Knesset e prima di partire si recherà il 22 a Yad Veshem, il museo sacrario di Gerusalemme. Per Pence non ci sarà alcun incontro né con i palestinesi - che lo considerano persona non grata dopo l'annuncio di Trump ed hanno annunciato proteste per il suo arrivo - né con le Chiese cristiane a Gerusalemme.