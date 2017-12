Ultimo volo Boeing 747, tramonta era del jumbo in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 17 DIC - Dopo quasi 50 anni va in pensione il Boeing 747. Soprannominato jumbo jet e diventato dal suo debutto un'icona del trasporto civile, il modello sara' utilizzato per l'ultima volta da una compagnia americana martedì prossimo quando la Delta Airlines effettuerà la tratta d'addio Seoul-Detroit. Poi l'aereo, che e' stato anche definito 'Queen of the Skies' (Regina dei cieli), cedera' il posto ad aerei piu' a basso consumo nel trasporto civile. Il 747 resterà nelle flotte di Lufthansa, British Airways e Korean Air Lines. E, cosi' come avviene dal 1990, continuerà a trasportare i presidenti americani nelle vesti dell''Air Force One'. Il 747, a quattro motori, entrò in servizio il 22 gennaio 1970 sulla rotta Pan Am 'New York - Londra'. Fu l'inizio di un'era e mise le ali al trasporto civile facilitando l'accesso alle rotte transoceaniche. Fu soprannominato 'jumbo jet' per le sue dimensioni e per l'enorme gobba che caratterizzava il ponte superiore. Può trasportare fino a 600 passeggeri.