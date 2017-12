Brexit? Adesso la maggioranza degli inglesi non la vuole più

I sudditi di Sua Maestà sembrano far marcia indietro sulla Brexit. Il 51% degli elettori britannici si dice ora contrario all’addio all’Ue contro il 41% che voterebbe di nuovo per il divorzio: il distacco di 10 punti è il più grande mai registrato dal referendum del 23 giugno 2016. E' quanto emerge da un sondaggio esclusivo commissionato dal quotidiano britannico The Independent alla società demoscopica BMG Research.

Ma Theresa May lancia una offensiva mediatica sui domenicali più vicini al partito conservatore, Sunday Telegraph e Sunday Express, affermando che il suo governo non si fermerà nella Brexit e che porterà a termine un «accordo ambizioso» con Bruxelles.

«Se i britannici volessero fare marcia indietro poi tutti gli stati dell’Unione Europea dovrebbero accettare. Certamente più si va avanti più si rendono conto dell’errore commesso. Fortunatamente abbiamo risolto la prima parte e siamo riusciti a fare un accordo quadro in difesa dei diritti dei cittadini Ue in Gb, il problema dei confini tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica di Irlanda e l’accordo sul conto» di divorzio. Lo ha detto il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani al Tg3.