Diplomatica violentata e uccisa: arrestato un uomo

E’ stato arrestato la scorsa notte dalla polizia libanese un uomo sospettato di avere ucciso la diplomatica britannica Rebecca Dykes, il cui corpo era stato trovato sabato sul ciglio di un’autostrada a nord di Beirut. Lo riferiscono vari media libanesi, fornendo solo le iniziali dell’arrestato, T.H..

Gli investigatori confermano che stanno trattando il caso come un «crimine comune» e non politico.

Da un primo esame medico è risultato che Rebecca Dykes, 30 anni, è stata strangolata con una corda. Non è per il momento confermata la notizia che sia stata anche violentata.

La donna era stata vista per l’ultima volta venerdì sera in un bar di Beirut mentre partecipava alla festa di addio di un’amica che lasciava il Libano. Dopo le 2 del mattino aveva lasciato il gruppo e sabato si sarebbe dovuta imbarcare per rientrare in Gran Bretagna per le feste natalizie. Ma di lei non si era più saputo nulla.