Libia: media, ucciso il sindaco di Misurata

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il sindaco di Misurata Mohamed Eshtewi è stato assassinato. Lo rende noto il Lybia Herald. Eshtewi sarebbe stato rapito ieri sera, mentre stava rientrando da Istanbul con una delegazione di funzionari locali. Era con suo fratello quando la sua auto è stata assaltata ad un semaforo, sulla strada dell'aeroporto. Fonti ospedaliere hanno riferito che sul suo corpo c'erano diverse ferite da arma da fuoco. Il fratello del sindaco, anche lui rimasto coinvolto nell'agguato, è in gravi condizioni, ma stabile. Gli assassini non sono stati ancora identificati ma, rileva sempre il Libya Herald, i sospetti sono indirizzati verso le milizie islamiste della città (la terza della Libia), che in diverse occasioni hanno chiesto a Eshtewi di dimettersi, rimproverandogli il sostegno al governo di unità nazionale di base a Tripoli.