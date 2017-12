Divano va a fuoco, morta un'anziana donna nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 DIC - Una donna di 94 anni è morta, ieri sera a Villa Minozzo (Reggio Emilia) a causa dell'incendio del divano dove era seduta. Secondo la ricostruzione dei carabinieri e dei vigili del fuoco, intervenuti per i rilievi, il divano avrebbe preso fuoco perché si trovava accanto a una stufa a legna. Il figlio della donna, attorno alle 22, è andato a casa (dove la donna viveva da sola) per aiutarla ad andare a letto e, quando ha aperto la porta, ha visto la casa avvolta dal fumo, mentre il corpo della donna era in cucina, con diverse ustioni. (ANSA).