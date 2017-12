Renzi, se governo Salvini o Di Maio ricadute export-lavoro

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Oggi i dati Istat sull'export ci consegnano un risultato notevole: +11.3% sullo scorso anno. Nei primi 10 mesi dell'anno l'Italia ha fatto +8%, la Germania +6%, la Francia +5%. Complimenti alle aziende e ai lavoratori che hanno ottenuto questo risultato, bravissimi". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. Ma aggiunge "vi immaginate cosa accadrebbe al nostro export, e ai lavoratori delle aziende interessate, se al Governo ci fosse chi vuole uscire dall'Euro come Salvini o Di Maio? Chi pagherebbe il conto? Vi immaginate le ricadute occupazionali se l'Italia all'improvviso scegliesse la strada dei dazi e della chiusura, anziché essere protagonista nel mondo? Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per gli 80 euro o per chi vuole tassare i pensionati: via via che si entra in campagna elettorale sarà fondamentale discutere nel merito. E scoprire le differenze tra chi vuole mandare avanti l'Italia e chi vuole riportarla indietro, magari facendola uscire dall'Euro. Ne vedremo delle belle. Avanti, insieme".