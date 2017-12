Savoia: Comunità ebraica Roma, scempio salma al Pantheon

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Ho letto e sono convinta che le istituzioni su questo, come ci hanno dimostrato negli ultimi anni, sapranno prendere la posizione giusta. Sarebbe veramente uno scempio mettere la salma vicino a questo luogo che è stato quello della deportazione di tanti ebrei italiani". Lo ha detto la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello, interpellata sul desiderio di parte di casa Savoia di seppellire Vittorio Emanuele III al Pantheon. "Ci lascia un po' perplessi - ha premesso Dureghello - il rientro delle spoglie di Vittorio Emanuele III, soprattutto nella coincidenza degli 80 anni della firma delle leggi razziste da parte sua. È ovvio che comprendiamo in qualche modo la scelta del Quirinale come gesto di umanità e di pietà, ma siamo ovviamente preoccupati che questo, invece, possa significare l'omaggio a una figura storica che per l'Italia tutta e non solo per gli ebrei romani ha significato la tragedia più importante dello scorso secolo".