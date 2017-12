Semplificazione: Di Maio, tutte le leggi in 40 Codici

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - In Italia c'è una "sovrapproduzione normativa, ed è sbagliato fare leggi per sburocratizzare". Lo ha detto il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, alla Cna lombarda, ribadendo di voler presentare "nei prossimi mesi un progetto di 400 leggi da abolire suggerito dalle imprese italiane", con l'obiettivo di riordinare la legislazione italiana in "40 Codici, rimpiazzando la normativa vigente".