M5S: Di Maio, regola dei due mandati non in discussione

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "La regola dei due mandati non è in discussione, è uno dei nostri asset fondamentali". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio a Circo Massimo, su Radio Capital, rispondendo a chi gli fa notare che, in caso di legislatura brevissima e di ritorno alle urne, lui non possa ricandidarsi in virtù del tetto massimo dei due mandati.