Aspiranti toghe in minigonna: Bellomo indagato a Bari

(ANSA) - BARI, 18 DIC - Il consigliere di Stato Francesco Bellomo è indagato a Bari per estorsione. La Procura barese, che nei giorni scorsi aveva aperto un fascicolo d'indagine senza ipotesi di reato, sulla base di alcuni elementi acquisiti ipotizza ora che il magistrato amministrativo abbia obbligato alcune sue allieve della Scuola di formazione per magistrati a presentarsi ai corsi in minigonna, tacchi a spillo e con trucco marcato e preteso che non fossero sposate. La vicenda era stata denunciata dal padre di una studentessa.