Autostrade: inaugurato casello di Sasso Marconi Nord su A1

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - E' stato inaugurato il nuovo svincolo di Sasso Marconi nord sull'A1. L'apertura al traffico del casello permetterà il trasferimento in autostrada di una quota significativa del traffico proveniente dalla valle del Reno e dall'abitato di Sasso diretto a Bologna, che attualmente impegna sia la Porrettana, fortemente congestionata nelle ore di punta, che la Ss.64 VAR. Si prevedono infatti, a regime, per il casello circa 10mila transiti giornalieri, di cui il 23% circa costituito da mezzi pesanti, sottratti essenzialmente alla via Porrettana storica. I due caselli sono finalizzati esclusivamente al territorio e sono ad altissima automazione: in entrambe le direzioni sono infatti dotati di due piste riservate esclusivamente ai Telepass - previste promozioni per i residenti che sceglieranno di attivare il servizio. Dieci milioni di euro l'investimento complessivo, interamente a carico di Autostrade per l'Italia. (ANSA).