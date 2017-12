Corruzione: 6 anni a ex direttore Entrate Genova Pardini

(ANSA) - GENOVA, 18 DIC - Sei anni di condanna per l'ex direttore dell'Agenzia delle entrate di Genova Walter Pardini. La sentenza, con rito abbreviato, è stata emessa dal gup Franca Borzone. Pardini era stato arrestato ad aprile mentre intascava una tangente da 7.500 euro da tre consulenti della Securpol, società campana di vigilanza e logistica. Condannati a quattro anni il commercialista Francesco Canzano (difeso dall'avvocato Paolo Scovazzi) e a tre anni il collega genovese Stefano Quaglia (l'unico a non essere stato arrestato). L'avvocato Luigi Pelella e il commercialista Massimo Alfano hanno invece già patteggiato tre anni e sei mesi di carcere. Pardini è stato anche condannato al pagamento di una provvisionale di 50 mila euro. Erano stati arrestati all'uscita del ristorante "Manuelina". La mazzetta era un "acconto" di una tangente più grande. Al vaglio altre transazioni di cui Pardini si era occupato: indagati 4 dirigenti della Chevron e il commercialista di Flavio Briatore e due funzionarie di Entrate per il Force One.