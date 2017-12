Premiati 406 dipendenti Comune in missione ad Amatrice

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Sono oltre 400 le persone, tra dipendenti del Comune, Polizia locale, MM e Protezione civile, che il Comune di Milano ha impegnato ad Amatrice, nei mesi dell' emergenza del terremoto nel centro Italia, per portare aiuto alla popolazione e dare supporto all'amministrazione. Per il loro impegno hanno ricevuto l'Ambrogino d'oro, l'attestato di civica benemerenza del Comune, nel corso di una cerimonia al Piccolo Teatro Strehler. Un primo gruppo di volontari era già stato premiato nel corso della cerimonia degli Ambrogini il 7 dicembre, ma Palazzo Marino ha voluto realizzare una cerimonia ad hoc per premiare tutte le 406 persone coinvolte nel progetto. "Milano é campione da tanti punti di vista ma rispetto a questo impegno siamo stati super campioni - ha detto il sindaco Giuseppe Sala -. Un grazie collettivo da me e da Milano, c'è un sentimento di fierezza per quello che siete e per quello che fate".