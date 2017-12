Papa: San Giuseppe non andò dallo psichiatra ma credette

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 DIC - Nei problemi, nelle angosce, impariamo da San Giuseppe che conosce "come si va avanti in silenzio". Così Papa Francesco nella Messa a Santa Marta, commentando il Vangelo di oggi. Il Pontefice ripropone le emozioni di Giuseppe, quando in Maria incominciarono ad essere "visibili" i segni della maternità, una volta tornata dalla casa di Elisabetta: parla dei "dubbi" dell'uomo, del suo "dolore", dalla sua "sofferenza", mentre tutt'intorno cominciavano a mormorare "le chiacchierone del paese". Egli "non capì" ma sapeva che Maria era "una donna di Dio": decise così "di lasciarla in silenzio", non accusandola "pubblicamente", finché non "intervenne il Signore", con un angelo in sogno, che gli spiegò come il bambino "generato in lei" venisse "dallo Spirito Santo". E così - sottolinea il Papa - "credette e obbedì". "Giuseppe - ha evidenziato Papa Francesco - non è andato dagli amici a confortarsi, non è andato dallo psichiatra perché interpretasse il sogno... no: credette".