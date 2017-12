Parigi: sindaca lancia gara per abbellire la Tour Eiffel

(ANSA) - PARIGI, 18 DIC - La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha lanciato oggi una gara per progetti miranti a ripensare l'accesso alla Tour Eiffel, con l'obiettivo dichiarato di abbellire l'accesso al sito. Il progetto vincente sarà scelto nel maggio 2019, il cantiere per realizzarlo dovrà essere concluso prima delle Olimpiadi 2024. Mentre ancora si discute della prossima costruzione del vetro trasparente antiproiettile che dovrà proteggere i visitatori, la sindaca ha deciso di lanciare l'appalto per rendere più moderno l'accesso alla Tour. Il progetto prenderà il nome di "Grande Sito Tour Eiffel". I progetti dovranno essere "ecologici, sobri e audaci", ha precisato la sindaca. Si dovrà tenere presente l'esigenza di "valorizzare le prospettive e le vie di accesso", rendere accessibile il monumento alle persone a mobilità ridotta e ristrutturare il grande spazio in previsione di una biglietteria "più moderna" che dovrebbe ridurre "a quasi nulla" le file di attesa oggi lunghissime. Il budget previsto è di 50 milioni di euro.