Gentiloni, mobilitati 4 miliardi per periferie

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Oggi firmiamo 93 nuove convenzioni con 93 città" per le periferie. "Complessivamente" per progetti in 120 città sono stati "mobilitati quasi 4 miliardi, di cui 2,1 statali e quasi altrettanti da fondi regionali, investimenti privati e altre fonti. Investiamo così su uno dei patrimoni fondamentali del nostro Paese, uno degli asset più competitivi". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, intervenendo alla firma con i sindaci delle convenzioni per la realizzazione dei progetti di riqualificazione delle periferie.