Lega: Salvini in Puglia, Emiliano si cerchi altro lavoro

(ANSA) - BARI, 18 DIC - "Emiliano si goda ultimi mesi da governatore della Puglia e poi si cerchi altro lavoro". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando a Bari in occasione della convention del partito in Puglia in vista delle elezioni politiche 2018. "Non è possibile che ci sia una terra come la Puglia - ha proseguito Salvini - ostaggio delle beghe del Pd che litiga su Ilva, sul gasdotto Tap e sulla sanità. Unica cosa su cui è d'accordo la sinistra, così a Bari come a Roma - ha sottolineato Salvini - è l'immigrazione fuori controllo. Mi piacerebbe vincere a livello nazionale per restituire un governo degno a milioni di pugliesi che - ha concluso Salvini - non possono essere rappresentati da Emiliano, Vendola o D'Alema".