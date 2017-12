Treno deraglia e finisce sulla superstrada: tre morti e 100 feriti

Le autorià americane hanno rivisto da sei a tre morti il bilancio dell’incidente ferroviario di ieri a DuPont, alle porte di Seattle, stato di Washington. Il capo dei vigili del fuoco, Larry Creekmore, ha aggiunto che i feriti ricoverati in ospedale sono 100. Il precedente bilancio parlava di sei morti, ma non è chiaro perchè la cifra sia cambiata. Una fonte ha spiegato però all’Ap che la ricerca sulle 13 carrozze deragliate è stata completata

La cronaca della tragedia

Un treno della Amtrak è deragliato a sud di Seattle, nello Stato di Washington, con alcune carrozze finite su una strada interstatale. Stando alle prime informazioni diffuse, si registrano vittime e decine di feriti.

Le prime immagini diffuse mostrano almeno una delle carrozze del treno precipitata su un ponte ferroviario lungo la 'interstatè I-5 - una delle arterie principali nello Stato nord-occidentale - quando sul posto è l'alba.

Sono almeno sei le persone rimaste uccise nel deragliamento, mentre numerosi passeggeri sarebbero rimasti intrappolati nelle lamiere. Lo riferisce il Seattle Times.

Le autorità locali non stanno al momento considerando alcun legame fra il treno deragliato nello Stato di Washington in Usa e il terrorismo. Almeno 77 persone sono state trasportate negli ospedali della zona. Un errore umano, un problema meccanico o di manutenzione e tenuta delle rotaie: sono le ipotesi per ora al vaglio per spiegare il deragliamento. Era stata inaugurata oggi la tratta Seattle-Portland del servizio Amtrak, quella percorsa dal treno che è deragliato nelle scorse ore circa 60 chilometri a sud di Seattle. A bordo del treno, che ha una capienza di 250 passeggeri, erano presenti 78 passeggeri e cinque membri del personale di bordo.