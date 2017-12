Gerusalemme: veto Usa a risoluzione Onu su mossa Trump

(ANSA) - NEW YORK, 18 DIC - Gli Stati Uniti hanno bloccato con il veto la risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu elaborata dall'Egitto per invalidare la decisione del presidente Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Il testo ha ottenuto 14 voti a favore, aumentando l'isolamento di Washington sulla questione. Il testo non menziona direttamente gli Usa o Trump, ma "esprime il profondo rammarico per le recenti decisioni riguardanti lo status di Gerusalemme".