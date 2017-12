Tratta nigeriane per prostituzione, fermi

(ANSA) - CATANZARO, 19 DIC - I carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme stanno eseguendo, tra Lamezia, Rosarno (Reggio Calabria) e Livorno, un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Catanzaro nei confronti di sette soggetti, di cui un italiano e sei nigeriani. Sono accusati di far parte di un'organizzazione in grado di far arrivare clandestinamente in Italia decine di giovani nigeriane costringendole a prostituirsi, anche con violenze e minacce con riti di magia nera "vodoo/juju", per ripagare il debito contratto per il viaggio, di 30 mila euro.