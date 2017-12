Eternit: processo bis, via udienza a Torino per 2 casi morte

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - Si apre questa mattina a Torino il processo Eternit bis a carico del magnate svizzero Stephan Schmideiny, chiamato a rispondere di omicidio colposo per due casi di morte di amianto avvenuti nello stabilimento di Cavagnolo (Torino). Lo scorso 13 dicembre, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Torino e della Procura generale del Piemonte contro la decisione del gup Federica Bompieri di cancellare l'accusa di omicidio volontario e di dividere il maxi-processo in quattro differenti tronconi. La decisione di fare ricorso era stata presa in prima persona dal procuratore generale Francesco Saluzzo, seguito dal sostituto pg Carlo Maria Pellicano e, per la procura ordinaria, dal pm Gianfranco Colace, il magistrato che nel processo in aula sostiene la pubblica accusa. (ANSA).