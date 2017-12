Usa: 'treno deragliato andava a 130 km/h dove limite era 50'

(ANSA) - SEATTLE, 19 DIC - Il treno dell'Amtrak deragliato ieri alle porte di Seattle viaggiava a una velocità di quasi 130 chilometri orari (80 miglia orarie) mentre il limite in quel punto della ferrovia era di meno di 50 (30 miglia/h). E' quanto ha rivelato il registratore di dati, la 'scatola nera' collocata nel locomotore di coda del convoglio, di cui sono deragliati 13 vagoni con un bilancio ufficiale rivisto a tre morti e 100 feriti. Lo ha annunciato l'agenzia per la sicurezza dei trasporti Usa (Ntsb) in una conferenza stampa.