Incendio in Raffineria Milazzo, nessun ferito

(ANSA) - MILAZZO (MESSINA), 19 DIC - Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 9.30 nella Raffineria di Milazzo (Messina). Le fiamme alte e il fumo denso si vedevano anche dalle isole Eolie. Al momento non si registrano feriti e l'incendio, secondo la Capitaneria di porto, è sotto controllo. Secondo le prime notizie, a prendere fuoco sarebbe stata una pompa installata in prossimità di un serbatoio, quasi all'altezza del terzo pontile dello stabilimento petrolifero. In prossimità del rogo stanno operande le squadre antincendio della Raffineria (di proprietà Eni e Q8) e i vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo. Non ci sono petroliere attraccate ai pontili e quelle in rada si sono allontanate dal punto di ancoraggio.