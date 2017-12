Droga: traffico Albania-Puglia-Messina, capobanda una donna

(ANSA) - MESSINA, 19 DIC - La Guardia di finanza di Messina ha arrestato 3 persone e poste altre 6 agli arresti domiciliari in applicazione di un'ordinanza del Gip Daniela Urbani su una presunta organizzazione che gestiva un vasto traffico hashish e cocaina tra l'Albania, la Puglia e Messina. L'operazione è stata avviata a seguito del sequestro di 5 chili di hashish e di 50 grammi di cocaina da parte delle Fiamme gialle di Messina. Le attività investigative, coordinate dalla Procura di Messina, hanno ricostruito i viaggi compiuti per comprare la droga e individuato il gruppo del messinese che era guidato da tre fratelli: una donna, che ne era il vertice, e due uomini. Il gruppo pianificava con i fornitori pugliesi e albanesi i viaggi grazie all'ausilio di fedeli corrieri, che sfruttavano il servizio navetta (da qui il nome dell'operazione, denominata Shuttle) dei pullman di linea Puglia/Sicilia, per trasportare droga dal capoluogo pugliese a Messina. Il giro d'affari è stimato in circa mezzo milione di euro.