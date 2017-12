Piazza Loggia: Tramonte sarà trasferito in carcere Rebibbia

(ANSA) - BRESCIA, 19 DIC - Maurizio Tramonte, condannato in via definita all'ergastolo per la strage di Piazza Loggia, è partito questa mattina alle 9.25 con un volo che da Lisbona atterrerà all' aeroporto di Fiumicino alle 13.15 e sarà trasferito nel carcere di Rebibbia. "È una soddisfazione perché la latitanza era un'altra ferita nei confronti di una città che ancora oggi soffre per la strage di Piazza Loggia" ha commentato il Procuratore generale di Brescia Pier Luigi Maria Dell'Osso.