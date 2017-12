Figuraccia Royal Navy, portaerei Queen Elizabeth fa acqua

(ANSA) - LONDRA, 19 DIC - Ancora una brutta figura per la Royal Navy, tradizionale orgoglio della storica potenza marinara britannica. La nuovissima portaerei Hms Queen Elizabeth, la prima uscita dai cantieri del Regno dopo decenni e la più costosa nave mai varata dal Paese, fa già acqua. Letteralmente. A denunciarlo per primo è stato il Sun, poi è arrivata la conferma ufficiale. Il moderno gigante dei mari, costato ai contribuenti 3,1 miliardi di sterline e inaugurato ufficialmente solo pochi giorni fa a Portsmouth dalla regina in persona (al cui nome è dedicato), ha rivelato nella sua prima uscita d'avere alcune saldature "difettose", ammettono fonti militari e ministeriali: tanto da imbarcare 200 litri d'acqua all'ora. "La riparazione è già in programma a Portsmouth", ha detto un portavoce della Marina, giurando che il difetto "non impedisce comunque alla nave di salpare di nuovo e non avrà impatto sulle sue missioni". Ma Jonathan Beal, commentatore militare della Bbc, parla di un incidente "chiaramente imbarazzante".