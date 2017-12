Etruria: Renzi, noi ineccepibili, mai nessuna pressione

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Nessuna "insistenza", nessuna "pressione", nessuna richiesta di "violazione del segreto" e' stata mai formulata da parte nostra e del resto essendosi svolti gli incontri in presenza di testimoni il fatto e' facilmente verificabile. Il nostro stile istituzionale e' sempre stato ineccepibile come peraltro riconosciuto dallo stesso Governatore". Lo afferma in una nota Matteo Renzi, commentando quanto detto dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco in commissione d'inchiesta sulle banche