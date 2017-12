Etruria: Di Maio, Visco svela pressioni di Renzi

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Visco svela le pressioni di Renzi su Banca Etruria. Per uno scandalo di questa portata un vero partito democratico avrebbe già mandato a casa il suo segretario". Così il candidato premier M5s Luigi Di Maio su Twitter dove chiede: "Come fa il PD a subire in silenzio questa violenza istituzionale? Fino a quando, dunque, abuserete della nostra pazienza?".