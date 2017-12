Ue: Salvini, noi al Governo chiederemo guidare Industria

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Ho un'idea di Stato che fa pochissime cose e le fa bene". Lo ha sostenuto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo oggi a Bari ad un incontro con gli imprenditori nella sede di Confindustria, dove ha concluso la due giorni di appuntamenti elettorali in Puglia. Salvini si è poi soffermato sul rapporto tra l'Italia e l'Unione europea spiegando che "con la Lega al governo del Paese sarà chiesto non più il ruolo di guida della politica estera (affidata all'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri, ndr) ma dell'industria". "Il nostro governo - ha aggiunto Salvini - supererà anche la direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato europeo comune. L'Italia non ha nulla da invidiare a Francia, Germania, Olanda o Lussemburgo". Salvini si è poi detto soddisfatto della risposta che i pugliesi ed i meridionali stanno dando alla Lega: "Ho visto delle potenzialità incredibili in Puglia ed al Sud".