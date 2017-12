Banche:Salvini,dov'era Visco mentre Bankitalia non vigilava?

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Con il governo Salvini riporteremo Bankitalia sotto il controllo statale. Vergognoso che ci siano 7000 dipendenti pagati in media 85 mila euro all'anno per non vigilare. E il presidente dov'era? Non vede, non sente, non parla? Perché l'hanno riconfermato?". Così il segretario della Lega Matteo Salvini sull'audizione di Visco oggi in commissione.