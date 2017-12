Kurz, 'doppio passaporto solo in cooperazione con Italia'

(ANSA) - TRIESTE, 19 DIC - La questione dei doppi passaporti per gli altoatesini di lingua tedesca e ladina è "qualcosa che ovviamente intendiamo realizzare soltanto in stretta cooperazione con l'Italia e con il governo di Roma": lo ha detto il neo cancelliere austriaco, Sebastian Kurz in conferenza stampa con il vicecancelliere Hans-Christian Strache, dopo la prima riunione del governo di Vienna. "Nel nostro programma, siamo venuti incontro a un desiderio dei sudtirolesi espresso da tutti i partiti e soprattutto dallo stesso governo provinciale del Sudtirolo", ha ribadito.