Brexit:fonti Ue, non sarà una transizione 'à la carte'

(ANSA) - BRUXELLES, 19 DIC - Non sarà una fase di transizione 'à la carte'. Nei due anni che serviranno per completare il processo della Brexit, Londra dovrà applicare in pieno l'intero 'acquis' dell'Ue. Questo significa ad esempio, che non potrà stringere nuovi accordi commerciali con Paesi terzi, come invece auspicato dalla premier Theresa May. E' uno dei punti principali della bozza di mandato a trattare la fase di transizione con Londra, che il capo negoziatore Ue Michel Barnier, presenterà domani. Si apprende da fonti a Bruxelles.