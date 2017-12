Mo: ragazza palestinese picchia soldato Israele, arrestata

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 DIC - Esercito e polizia israeliani hanno arrestato durante la notte una ragazza palestinese che - secondo immagini di un video diventato virale in rete - ha provocato e colpito più volte un soldato, senza che questi reagisse, durante i disordini avvenuti lo scorso venerdì a Nabi Salih, in Cisgiordania. Le immagini mostrano Ahed Tamimi colpire ripetutamente con calci, schiaffi e spintoni il soldato che insieme a un suo commilitone si trova di guardia nel cortile prospiciente la casa della ragazza "nell'intento - hanno sottolineato i media - di spingerlo a una reazione", mentre una sua amica filma il tutto. Ahed Tamimi non è nuova a questi episodi: vari anni fa - hanno ricordato i media - fu filmata mentre colpiva un altro soldato durante le proteste di ogni venerdì a Nabi Salih. Il padre della ragazza Bassem Tamimi ha difeso il suo comportamento denunciando su Facebook l'arresto della notte scorsa e accusando i soldati di violenza contro la sua famiglia e di aver sottratto computer e cellulari.