Rogo in capannone Firenze, muore uno degli occupanti

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - E' morto uno degli occupanti abusivi, un ventisettenne romeno, che erano nel capannone industriale dove stamani si è sviluppato un incendio a Firenze, nella zona dell'Osmannoro. Il capannone era occupato da altre persone e una decina sono riuscite a mettersi in salvo correndo all'esterno. Il corpo carbonizzato del ventisettenne è stato trovato poco distante dal suo posto letto. Il romeno, che era ipovedente, probabilmente non ce l'ha fatta a fuggire in tempo come invece hanno fatto gli altri. La vie della zona sono state chiuse al traffico per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Firenze. Ancora da accertare le cause dell'incendio.