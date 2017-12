Austria: Messner, sono fiero di avere il passaporto italiano

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - "Sono fiero di essere altoatesino con passaporto italiano". Lo dice l'alpinista Reinhold Messner, bocciando la decisione dei partiti Övp e Fpö di inserire nel programma di governo la possibilità di un passaporto austriaco per i sudtirolesi di lingua tedesca. Come detto da Messner alla Rai, non si arriverà comunque mai a un doppio passaporto per gli altoatesini, si tratterebbe infatti solo di "propaganda politica, che non porterà mai ad azioni concrete". (ANSA).