Igor: sarà trasferito in un carcere di massima sicurezza

Norbert Feher, il pluriomicida arrestato in Spagna, conosciuto anche come Igor il Russo, sarà trasferito dalla prigione di Teruel, dove è detenuto, al carcere di Zuera a Saragozza, dove le misure di sicurezza sono sensibilmente rafforzate. Lo riportano i media spagnoli, secondo i quali il trasferimento dovrebbe avvenire in giornata.

I responsabili del penitenziario avevano infatti espresso preoccupazione per la pericolosità di Igor e sollecitato il suo trasferimento in un’altra prigione. Il carcere di Teruel, infatti, non sarebbe adeguato alla custodia di un detenuto della sua pericolosità, anche se da quando è arrivato in carcere si è mostrato tranquillo e freddo, senza dimostrare sensi di colpa o pentimento. (ANSA).